19 августа певица Лада Дэнс, сильно пострадавшая в автомобильной аварии, впервые вышла на сцену. Она приехала на День города в Нижний Новгород и выступила вместе с другими участниками концерта.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин рассказал, что после 20-минутного выступления Лада Дэнс чувствовала себя не лучшим образом. Травмы, полученные в аварии, все еще дают о себе знать.

Выступала певица под воздействием обезболивающих препаратов.

Пудовкин рассказал, что хотя сейчас Лада чувствует себя не очень хорошо, все поправимо. Также он сообщил, что врачи находились рядом с ней во время выступления и контролировали состояние исполнительницы.

Напомним, Лада Дэнс попала в больницу 5 августа после столкновения трех автомобилей в Подмосковье.