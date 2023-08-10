В Сети появились фотографии певицы Лады Дэнс, находящейся больнице из-за автомобильной аварии, произошедшей 5 августа. Многие поклонники были удивлены, почему певица решилась сфотографироваться в таком виде. Однако выяснилось, что Ладу
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В Сети появились фотографии певицы Лады Дэнс, находящейся больнице из-за автомобильной аварии, произошедшей 5 августа. Многие поклонники были удивлены, почему певица решилась сфотографироваться в таком виде.

Однако выяснилось, что Ладу Дэнс кто-то сфотографировал в больнице без ее согласия, а затем эти фотографии стали распространяться в СМИ. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, он увидел эти фотографии прошлой ночью в Сети. Директор артистки не знает, кто их сделал, но уверен, что это лицо, имеющее доступ в лечебное учреждение. Он отметил, что в такой ситуации очень неприятно видеть фото Лады в таком виде, но сейчас все же главное – здоровье звезды.

Пудовкин также отметил, что самое важное – это реабилитация Лады и отсутствие серьезных последствий после аварии. Продюсер также отметил, что певица уже смогла пообщаться с родными. А сейчас решаются вопросы по косметологическим проблемам, возникшим из-за аварии.

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