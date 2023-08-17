В Санкт-Петербурге компания друзей отдыхала на берегу Верхнего Суздальского озера, после купания в котором один из подростков впал в кому. 15-летний парень не умел плавать, но все равно пошел купаться.
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В Санкт-Петербурге компания друзей отдыхала на берегу Верхнего Суздальского озера, после купания в котором один из подростков впал в кому. 15-летний парень не умел плавать, но все равно пошел купаться.

По предварительным данным, девятиклассник из Санкт-Петербурга в компании товарищей отправился в Озерки, чтобы отдохнуть на берегу водоема в знойный летний день. Прибыв на место, компания друзей решила искупаться. При этом 15-летний парень также пошел купаться, хотя не умел плавать.

Друзья обратили внимание, что их товарищ начал идти на дно и кинулись его спасать. Они вытащили его на берег и вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали состояние гипоксической комы и доставили подростка в реанимационное отделение. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток в Московской области хотел забросить удочку в озеро, но зацепился крючком за провода. В результате парень получил термический ожог рук, а медики оценили его состояние средней степени тяжести.

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