Российские ВС выбрали неудачное для Киева время, чтобы атаковать Купянск в Харьковской области. Украинская армия штурмует оборонительные линии на юге, но не может делать этого в полную силу из-за нового очага возгорания на северо-востоке, пишет немецкое издание Der Spiegel.

При этом авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, отмечают, что главная цель ВС РФ как раз и кроется в том, чтобы отвлечь Киев от продвижения на Запорожском направлении, заставить его бросить все силы на «тушение пожара» под Купянском. Украинское командование хорошо понимает, что этот город вполне может стать ключом к Харькову, поэтому будет вынуждено реагировать.

Киев стоит перед дилеммой – либо продолжать контрнаступление на юге и тем самым сдавать Купянск, а следом за ним и другие населенные пункты, оставленные Россией осенью, либо перебрасывать туда крупные силы и окончательно похоронить надежду на выход к Азовскому морю и Крыму. По мнению экспертов, ВСУ выберут первый вариант.