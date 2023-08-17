В Смоленске пенсионера возмутила фамилия одного из депутатов местного горсовета Александра Зеленского, который решил баллотироваться в областную думу. Пенсионер даже обратился с жалобой к врио губернатора региона Василию Анохину. В
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В Смоленске пенсионера возмутила фамилия одного из депутатов местного горсовета Александра Зеленского, который решил баллотироваться в областную думу. Пенсионер даже обратился с жалобой к врио губернатора региона Василию Анохину.

В Сети были опубликованы кадры, на которых пенсионер, обращаясь к Анохину, возмущается, что фамилия депутата оскорбляет всех российских патриотов и участников специальной военной операции.

«Будь он золотой, оловянный, деревянный, но его не должно быть. Пусть переписывает фамилию, пусть снимается», – выразил свое возмущение смоленский пенсионер.

Однако сам депутат с фамилией Зеленский не обижается на пенсионера и заявляет, что впервые столкнулся с подобной реакцией. По словам депутата, работая в городском совете никого не смущала его фамилия, поэтому менять он ее не собирается.

Депутат Зеленский подчеркнул, что украинский президент не является его родственником. Также депутат добавил: «Думаю, умные люди и понимающие не будут ассоциации проводить».

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