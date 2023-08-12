Турция преследует исключительно собственные интересы и расставляет свои приоритеты, поэтому называть ее союзником России нельзя. Депутат Госдумы Константин Затулин пояснил, что одна из ключевых целей Анкары – переустройство советской Средней
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Турция преследует исключительно собственные интересы и расставляет свои приоритеты, поэтому называть ее союзником России нельзя. Депутат Госдумы Константин Затулин пояснил, что одна из ключевых целей Анкары – переустройство советской Средней Азии под свои потребности.

Он отметил, что отношения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом развиваются довольно успешно. Но все же Анкара не является нашим союзником.

Она рвется на Кавказ, стремится к Каспийскому морю. Также Турция пытается строить отношения с Якутией в обход Москвы и всей России целиком. Средняя Азия постепенно переходит под влияние Анкары, а ближайшим ее союзником является Азербайджан, а никак не Россия, отметил Затулин.

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