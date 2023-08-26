В состав экспертной комиссии, которая отсматривает все новые фильмы перед выпуском их на экраны, необходимо более тщательно набирать людей, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал скандал с картиной
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В состав экспертной комиссии, которая отсматривает все новые фильмы перед выпуском их на экраны, необходимо более тщательно набирать людей, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал скандал с картиной «Непосредственно Каха. Другой фильм», у которой после многочисленных жалоб отобрали прокатное удостоверение.

В начале фильма один из главных персонажей фильма насилует в машине рядом с ночным клубом пьяную девушку. После премьеры многие эксперты заявили, что дело даже не в сцене изнасилования, хотя и она недопустима в выходящих в прокат картинах, но еще и в отношении к преступлению. Многие зрители высказали свое негодование подобным сюжетом, поэтому фильм был снят с проката.

По словам Милонова, экспертная комиссия не должна была допускать картину к прокату, но не выполнила свои прямые обязанности.

«Создается впечатление, что там сидят поклонники «альтернативного искусства» и, чем более гадкой выглядит сцена на экране, тем им интереснее», – заявил парламентарий.

Он также предложил расширить состав подобных комиссий, пригласить в них представителей церкви, которые способны давать нравственные оценки действиям персонажей, а также выступать в качестве экспертов.

Вам может понравиться
Эксперты hh.ru проанализировали множество вакансий горничных, открытых в Краснодарском крае с начала нынешнего года. Они назвали максимальный заработок, возможный в этой профессии на Кубани, и озвучили основные требования работодателей. Больше

Работа горничной в Краснодарском крае может приносить доход до 120 тысяч рублей

Эксперты hh.ru проанализировали множество вакансий горничных, открытых в Краснодарском крае с начала нынешнего года. Они назвали максимальный заработок, возможный в этой профессии на Кубани, и озвучили основные требования работодателей. Больше
Фаина Рязанова из Нахабина, пострадавшая от мигранта-дебошира из-за коротких шорт, рассказала о происшествии. Девушка пояснила, что муж ушел на работу, а сама она разминалась, готовившись к пробежке. «Там такая аллея,

Пострадавшая от нападения из-за коротких шорт девушка рассказала о происшествии

Фаина Рязанова из Нахабина, пострадавшая от мигранта-дебошира из-за коротких шорт, рассказала о происшествии. Девушка пояснила, что муж ушел на работу, а сама она разминалась, готовившись к пробежке. «Там такая аллея,
Государственные служащие из Пермского края во время подписания контрактов на автотранспортные услуги сталкиваются с крайне тяжелым выбором: следовать указу президента РФ Владимира Путина о необходимости использования автомобилей отечественного производства или

Чиновники из Перми не торопятся пересаживаться на автомобили российского производства

Государственные служащие из Пермского края во время подписания контрактов на автотранспортные услуги сталкиваются с крайне тяжелым выбором: следовать указу президента РФ Владимира Путина о необходимости использования автомобилей отечественного производства или