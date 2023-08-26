В состав экспертной комиссии, которая отсматривает все новые фильмы перед выпуском их на экраны, необходимо более тщательно набирать людей, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал скандал с картиной «Непосредственно Каха. Другой фильм», у которой после многочисленных жалоб отобрали прокатное удостоверение.

В начале фильма один из главных персонажей фильма насилует в машине рядом с ночным клубом пьяную девушку. После премьеры многие эксперты заявили, что дело даже не в сцене изнасилования, хотя и она недопустима в выходящих в прокат картинах, но еще и в отношении к преступлению. Многие зрители высказали свое негодование подобным сюжетом, поэтому фильм был снят с проката.

По словам Милонова, экспертная комиссия не должна была допускать картину к прокату, но не выполнила свои прямые обязанности.

«Создается впечатление, что там сидят поклонники «альтернативного искусства» и, чем более гадкой выглядит сцена на экране, тем им интереснее», – заявил парламентарий.

Он также предложил расширить состав подобных комиссий, пригласить в них представителей церкви, которые способны давать нравственные оценки действиям персонажей, а также выступать в качестве экспертов.