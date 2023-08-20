Крушение станции «Луна-25» произошло из-за ошибок, которых невозможно избежать в ходе работы над столь сложными проектами, заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

«Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки», – сообщил парламентарий.

Также он вспомнил давно известный афоризм, указывающий, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает вообще.

Он отметил, что «Роскосмос» должен изучить обстоятельства, ставшие причиной падения станции, вычленить ошибки и в обязательном порядке учесть их в процессе создания новой «Луны-26».

Напомним, что станция «Луна-25», которая должна была сесть в ранее неизведанных районах спутника Земли, потерпела крушение. Она рухнула на поверхность Луны и разбилась, прекратив свое существование.