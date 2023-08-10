Отправляя на Украину дальнобойные ракеты Taurus, Германия рискует оказаться втянутой в прямое противостояние с Россией. Об этом написала немецкий парламентарий Севим Дагделен от Левой партии в своих социальных сетях.

Она отметила, что за поставку на Украину ракет с дальностью более 500 километров выступают в основном депутаты правящего блока партий. Социальный опрос, проведенный в стране, показал, что почти 70 процентов немцев против такого решения.

Причиной, по которой правящие партии вдруг заговорили о поставках ракет Taurus на Украину, является провал контрнаступления ВСУ. Западу потребовалась новая эскалация, поэтому он намерен снабдить Киев дальнобойным оружием.

Дагделен отметила, что политики, которые верят в обещания Киева не применять немецкие ракеты по территории РФ, просто наивны или хотят таковыми казаться.