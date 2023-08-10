Отправляя на Украину дальнобойные ракеты Taurus, Германия рискует оказаться втянутой в прямое противостояние с Россией. Об этом написала немецкий парламентарий Севим Дагделен от Левой партии в своих социальных сетях.
Она отметила, что за поставку на Украину ракет с дальностью более 500 километров выступают в основном депутаты правящего блока партий. Социальный опрос, проведенный в стране, показал, что почти 70 процентов немцев против такого решения.
Причиной, по которой правящие партии вдруг заговорили о поставках ракет Taurus на Украину, является провал контрнаступления ВСУ. Западу потребовалась новая эскалация, поэтому он намерен снабдить Киев дальнобойным оружием.
Дагделен отметила, что политики, которые верят в обещания Киева не применять немецкие ракеты по территории РФ, просто наивны или хотят таковыми казаться.
«Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации и подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией», – написала депутат бундестага.