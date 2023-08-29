Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») рассказал журналистам, что пенсионеры могут вернуть часть подоходного налога. Он напомнил, что по закону, граждане РФ, оплачивающие налоги имеют право на налоговые вычеты. Налоговый вычет является уменьшением налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части средств в случаях, определенных законом.

Чаплин подчеркнул, что гражданин РФ имеет право получить имущественный налоговый вычет в случае покупки недвижимости, даже если она была приобретена в ипотеку, а также социальный налоговый вычет – за обучение, лечение, занятие спортом. Иными словами, человек может вернуть 13 процентов от уплаченной им суммы.

По словам депутата, если пенсионер не работает, то право на налоговый вычет могут оформить его работающие дети. Если же пенсионер официально трудоустроен, то он может получить самостоятельно возврат средств.