Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что Россия изначально заявляла о проведении проверки в Черном море судов, которые вызывают какие-либо подозрения. Таким образом, он прокомментировал ситуацию с сухогрузом, шедшим под флагом Палау в украинский порт Измаил.

По его словам, предупредительный огонь был совершен с целью принудительной остановки судна для проведения проверки российскими военными. Дандыкин подчеркнул, что для отслеживания и проверки иностранных судов, заходящих в Черное море, идеально подходят патрульные корабли Черноморского флота «Василий Быков».

Эксперт подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что суда, находящиеся в Черном море, изначально воспринимаются, как потенциально опасными. «Эти проверки будут проводиться в зависимости от количества судов, постоянно. Вот он и вынужден был делать предупредительный выстрел для тех, кто не понял», – заявил Дандыкин.