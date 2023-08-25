Атака украинских беспилотников на Крым провалилась, что стало очередным подтверждением бесполезности усилий ВСУ. Российские ПВО и РЭБ успешно уничтожили 42 дрона и хотя Киев грозит запустить еще больше БПЛА, ему
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Атака украинских беспилотников на Крым провалилась, что стало очередным подтверждением бесполезности усилий ВСУ. Российские ПВО и РЭБ успешно уничтожили 42 дрона и хотя Киев грозит запустить еще больше БПЛА, ему стоит все же осознать свое поражение, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что хотя ВСУ постоянно запускают новые дроны, основанные на современных технологиях, увеличивают их количество, это ничего не меняет. Российская противовоздушная оборона работает по-прежнему четко, эффективно и бдительно, не допуская разрушений гражданской инфраструктуры и прилетов по Крыму.

Одновременно с этим разрабатываются новые российские дроны, способные наносить сокрушительные удары по технике врага на фронте и по тыловым его районам.

«Провалены операции в районе Токмака и Мелитополя, которые они планировали. Раньше они винили в неудачах дожди, теперь — жару, наши средства РЭБ, ПВО. Они главные плакальщики и жалобщики в мире. Я думаю, что осень «будет наша», — приводит слова Дандыкина «Московский комсомолец».

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