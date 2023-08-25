Атака украинских беспилотников на Крым провалилась, что стало очередным подтверждением бесполезности усилий ВСУ. Российские ПВО и РЭБ успешно уничтожили 42 дрона и хотя Киев грозит запустить еще больше БПЛА, ему стоит все же осознать свое поражение, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что хотя ВСУ постоянно запускают новые дроны, основанные на современных технологиях, увеличивают их количество, это ничего не меняет. Российская противовоздушная оборона работает по-прежнему четко, эффективно и бдительно, не допуская разрушений гражданской инфраструктуры и прилетов по Крыму.

Одновременно с этим разрабатываются новые российские дроны, способные наносить сокрушительные удары по технике врага на фронте и по тыловым его районам.