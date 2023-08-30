Киев и немецкое издание Bild громогласно заявляют о прорыве линии обороны Суровикина на Запорожском направлении и продвижении ВСУ в сторону населенного пункта Вербовое. Военный эксперт Василий Дандыкин не согласен с этими высказываниями.

Он пояснил, что линия обороны располагается за Вербовым, а не до него, поэтому немецкие СМИ немного торопят события.

По словам Дандыкина, даже президент Украины Владимир Зеленский, который в случае прорыва фронта уже кричал бы об этом на весь мир, пока молчит. Как и его подчиненные. Заявления делают только украинские тг-каналы и немецкая Bild, которые не вполне владеют ситуацией.

При этом даже обозреватель издания Юлиан Рёпке отмечает, что давление ВСУ осуществляется за счет огромных потерь. Киев продолжает использовать тактику «мясных штурмов», не считаясь с гибелью сотен боевиков.