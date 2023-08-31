Издание Daily Star опубликовало материал, в котором назвало причину облысения принца Гарри, герцога Сассекского. По всей вероятности, герцог испытывает сильный стресс из-за разрыва отношений с королевской семьей, а это сказывается
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Издание Daily Star опубликовало материал, в котором назвало причину облысения принца Гарри, герцога Сассекского. По всей вероятности, герцог испытывает сильный стресс из-за разрыва отношений с королевской семьей, а это сказывается на его волосах.

Журналисты Daily Star поинтересовались мнением эксперта по пересадке волос Спенсера Стивенсона. Специалист отметил, что принц Гарри начал страдать проблемой потери волос из-за генетической предрасположенности и воздействия сильного стресса. «Гарри страдает облысением по мужскому типу, являющееся самой распространенной формой выпадения волос у мужчин. И не следует забывать о генах», – заявил Стивенсон.

Он также добавил, что стресс от разрыва с родственниками также сказался на волосах герцога Сассекского. Стивенсон отметил, что Гарри использует для маскировки своей лысины специальные средства, которыми пользуются многие знаменитости.

Ранее стало известно, что британский король Карл III пожелал провести «мирные переговоры» с принцем Гарри. Как сообщают инсайдеры, их встреча должна состояться 17 сентября.

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