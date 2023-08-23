Cтилист Наталья Осиновская поделилась советом для россиянок о том, как визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий опубликован в издании «Городовой».

Специалист отметила, что для коррекции фигуры и создания более стройного облика россиянкам помогут правильно подобранные брюки. При этом она подчеркнула, что брюки необходимо выбирать так, чтобы они не облегали ноги.

«Можно предпочесть брюки прямого кроя с лампасами или стрелками, а также с вертикальными полосками. Вариантом также могут быть палаццо — длинные и широкие брюки, напоминающие юбку. Завышенная талия и обувь, соответствующая цвету брюк или в нюдовом оттенке, помогут визуально удлинить ноги», — подчеркнула она.