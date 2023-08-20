Немалая часть ракет «Калибр», которые наносят удары по военной инфраструктуре Украины, запускается с дизель-электрических субмарин проекта 636 «Варшавянка». Эти подлодки внесли огромный вклад в операцию по срыву украинского контрнаступления, пишет издание Covert Shores.

Авторы публикации отмечают, что после замены проекта «Палтус» на «Варшавянку» ДЭПЛ стали называть «черными дырами». Их тяжело обнаружить под водой, поэтому они могут оказываться в самых неожиданных для противника местах.

Каждая из подлодок несет на борту 4 крылатых ракеты «Калибр» для ударов по наземным целя (в натовской классификации – SS-N-30A SAGARIS). Это дает возможность атаковать военную, промышленную, портовую инфраструктуру противника.

Эксперты обращают внимание на подлодку «Алроса», особенностью которой является наличие помпового двигателя. Подобные решения очень редко применяются в дизель-электрических субмаринах. Но на «Варшавянке» они обеспечивают более высокую скорость при движении под водой.