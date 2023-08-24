В джунглях из-за негативного воздействия глобального потепления может прекратиться процесс фотосинтеза. Об этом в своем материале со ссылкой на исследования ученых сообщает CNN. Некоторые лиственные растения в тропической зоне начали
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В джунглях из-за негативного воздействия глобального потепления может прекратиться процесс фотосинтеза. Об этом в своем материале со ссылкой на исследования ученых сообщает CNN.

Некоторые лиственные растения в тропической зоне начали терять способность к фотосинтезу, что может запустить катастрофические последствия для экологии всего региона. Группа ученых из Австралии, Бразилии и США пришла к выводу, что предельной температурой для фотосинтеза является показатель в 46,7 градусов по Цельсию. При этом до такой температуры должен разогреться не воздух, а непосредственно лист растения.

Согласно исследованиям, в настоящий момент критический порог остановки процесса фотосинтеза перешло не более 0,1% всех листьев в джунглях. Однако в случае увеличения глобальной температуры на 4 градуса по Цельсию будет преодолен критический порог. Исследователи предполагают, что в обозримом будущем подобного роста температуры не предвидится.

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