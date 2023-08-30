Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает своей радости и энтузиазма после сообщений о скором получении Киевом американских истребителей F-16. Но это скоро пройдет, уверены обозреватели CNN Орен Либерман и Тим Листер.

Они поясняют, что для российских самолетов и ракет натовские истребители станут заманчивыми целями. Если сейчас в приоритете для ВС РФ находится уничтожение зенитно-ракетных комплексов Patriot, то после получения Киевом F-16 главными мишенями станут именно они.

Россия моментально уничтожит все истребители, что станет шоком для американцев и европейцев. Простые граждане хорошо понимают, что без потерь техники в ходе боевых действий не обойтись, но если она теряется стремительными темпами, это вызывает сильное разочарование.

Виноватым же останется президент Зеленский, который длительное время выпрашивал F-16. И ему не простят быстрого их уничтожения российскими ЗРК и авиацией.