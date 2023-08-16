Российская актриса театра и кино, покинувшая пределы РФ после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова (признана Минюстом иностранным агентом в России) примет участие в мероприятии, организованном с целью сбора средств
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Российская актриса театра и кино, покинувшая пределы РФ после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова (признана Минюстом иностранным агентом в России) примет участие в мероприятии, организованном с целью сбора средств для украинцев.

Отмечается, что в Юрмале состоится благотворительный ужин в поддержку украинских беженцев и ВСУ, организованный бывшим владельцем салонов «Евросеть» Евгением Чичваркиным (признан иноагентом в России). По словам Чичваркина, Чулпан Хаматова станет специальным гостем данного мероприятия. Об этом он сообщил на своей страничке популярной социальной сети.

В посте отмечается, что большая половина мест уже выкуплена. Осталось совсем немного. Для того, чтобы получить пригласительный на мероприятие нужно заплатить около 10 тысяч евро (более 1 миллиона рублей). Средства будут направлены на помощь беженцам из Украины и для закупок кровоостанавливающих жгутов для украинской армии.

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