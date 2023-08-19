Популярное российское телешоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым в ближайшее время не появится на экранах телевизоров. Руководство «Первого канала» решило временно приостановить съемки выпусков телепередачи из-за сложной мировой обстановки.
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Популярное российское телешоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым в ближайшее время не появится на экранах телевизоров. Руководство «Первого канала» решило временно приостановить съемки выпусков телепередачи из-за сложной мировой обстановки.

Ведущим «Пусть говорят» был Дмитрий Борисов, который полюбился многим зрителям. Журналист проживает в Москве, однако недавно он решил провести свой отпуск в Соединенных Штатах. Этот поступок вызвал осуждение и негодование со стороны российских пользователей.

Однако представители «Первого канала» уже анонсировали выход другого развлекательного шоу, съемки которого также были приостановлены из-за сложной ситуации в мире. Новый сезон «Давай поженимся» скоро выйдет в эфир. Вместе с шоу вернутся его неизменные ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Новые выпуски передачи должны появиться на «Первом канале» уже в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева взяла на съемки телепередачи «Давай поженимся» своего домашнего питомца.

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