За восемь последних лет в России на 33 процента увеличилось количество многодетных семей, в которых воспитывается от 3 до 5 детей. Об этом рассказало издание «Аргументы и Факты».

Отмечается, что подобный прогресс был достигнут благодаря проекту «Демография». Он подразумевает возможность получения материнского капитала, которой воспользовались уже более 13 миллионов семей, а также различные выплаты, осуществляемые на федеральном и региональном уровне.

В интервью изданию мама пяти детей София Минина рассказала, что именно на средства маткапитала семья купила квартиру в Красной Поляне. Она рассказала, что за счет федерального и регионального материнского капитала удалось получить 500 тыс. рублей. Благодаря этому было приобретено жилье за 4 миллиона.

«Важна и помощь государства. «Я возглавляю общество многодетных семей в городе Сочи. Когда общаюсь с многодетными мамами, все признают, что выплаты на детей – это большая поддержка. Когда я сама получала пособие на троих детей, общая сумма составила почти 40 тыс. руб», – рассказала Минина.

Фото из архива семьи Мининых