Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают денежные средства у семей военнопленных. Об этом сообщил Виктор Раидин, бывший в плену и мобилизованный военнослужащий из Красноярска, РИА Новости. По его словам, сотрудники
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают денежные средства у семей военнопленных. Об этом сообщил Виктор Раидин, бывший в плену и мобилизованный военнослужащий из Красноярска, РИА Новости.

По его словам, сотрудники СБУ настаивали, чтобы пленные звонили своим близким и просили их осуществить денежный перевод на их счета. Отказавшимся от этой просьбы угрожали серьезными последствиями, вплоть до угрозы убийства.

В статье также отмечается, что аналогичный метод был использован и в отношении Виктора Раидина, однако его семья, обратившись в полицию, была предупреждена о возможной попытке мошенничества и не совершила перевод. Раидин также поделился случаем, когда жена его товарища перевела деньги вымогателям, но ее муж до сих пор находится в плену.

Ранее Виктор Раидин также рассказал о фейковых видеозаписях, создаваемых СБУ. По его словам, ему был вручен лист бумаги с текстом, который он должен был прочесть на камеру. Он также утверждает, что его неоднократно избивали в плену, из-за чего его способность воспринимать информацию была ограничена, и он не всегда полностью осознавал суть передаваемых СБУ тезисов.

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