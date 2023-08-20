Военные корреспонденты сообщают об усложнении ситуации в районе Работино на Ореховской участке Запорожского направления. Они поясняют, что Киев второй день подряд бросает на российские позиции бронетехнику и десантно-штурмовые подразделения. Так,
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Военные корреспонденты сообщают об усложнении ситуации в районе Работино на Ореховской участке Запорожского направления. Они поясняют, что Киев второй день подряд бросает на российские позиции бронетехнику и десантно-штурмовые подразделения.

Так, в районе Работино уже засветились боевики хваленой 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они пытаются идти вперед на рубеже Вербовое-Работино, но постоянно откатываются назад, попадая под ураганный огонь российской артиллерии.

Известно, что сегодня российские ВС уже вывели из строя две единицы вражеской бронетехники. Количество ликвидированных боевиков ВСУ пока не известно. В настоящий момент бронегруппы снова идут вперед, демонстрируя завидное упорство.

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