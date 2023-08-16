В связи с увеличением ключевой ставки выросли и проценты по ипотеке. Банки начали пересмотр своих кредитных предложений, но уже сейчас можно говорить, что минимальная ставка по ипотечным кредитам доберется до
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В связи с увеличением ключевой ставки выросли и проценты по ипотеке. Банки начали пересмотр своих кредитных предложений, но уже сейчас можно говорить, что минимальная ставка по ипотечным кредитам доберется до 12-13%, рассказал брокер Дмитрий Ракута.

Он отметил, что вместе со ставкой возрастают и суммы ежемесячных платежей. Одновременно с этим банки выставляют более жесткие требования к заемщику. Ранее с доходом в 100 тысяч рублей вполне можно было рассчитывать на кредит, по которому каждый месяц полагалось выплачивать до 60 тыс. Сейчас эта сумма уменьшилась до 40-45 тыс. Если же доход меньше 100 тысяч, то финансовое учреждение скорее всего откажет в ипотеке.

По словам Ракуты, все изменения будут применены и для вторичного рынка, но пока предложения не пересматриваются. Поэтому кто собирался купить квартиру на «вторичке», вполне может это сделать. В новостройках же по-прежнему можно пользоваться достаточно выгодными условиями программ семейной ипотеки или кредита с господдержкой. Кроме того, выгодно можно приобрести жилье в доме, который находится на этапе строительства и будет сдан летом следующего года.

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