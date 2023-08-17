Популярный голливудский актер Брэдли Купер подвергся жесткой критике за роль в еще не вышедшем фильме «Маэстро». Причиной негодования публики стал накладной нос, являющийся частью грима для воплощения на экране композитора
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Популярный голливудский актер Брэдли Купер подвергся жесткой критике за роль в еще не вышедшем фильме «Маэстро». Причиной негодования публики стал накладной нос, являющийся частью грима для воплощения на экране композитора Леонарда Бернстайна. После просмотра первого тизера, пользователи раскритиковали актера за чрезмерно большой накладной нос, посчитав это оскорблением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авторы проекта умышленно увеличили при помощи грима нос актера ради придания большего сходства с известным композитором еврейского происхождения. Однако большинство пользователей решили, что таким образом создатели картины навязывают зрителям стереотипы.

Так, актриса Трейси Энн Оберман сравнила накладной нос Купера с блэкфейсом – специальным гримом, наносящимся на белокожего актера, чтобы он смог сыграть роль темнокожего персонажа. Актриса отметила, что Киллиан Мерфи воплотил на экране Роберта Оппенгеймера, без использования каких либо лицевых протезов.

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