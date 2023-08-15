Российские военнослужащие пресекли очередную попытку украинских боевиков перебросить диверсионно-разведывательную группу на быстроходной лодке через реку Днепр в окрестностях населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области.

Как следует из сообщения начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, в результате огня береговой артиллерии украинское плавсредство было успешно уничтожено. Таким образом, российские военнослужащие успешно предотвратили попытку украинского десанта переправиться через реку, ликвидировав лодку и личный состав противника.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о двух неудачных попытках украинских боевиков форсировать реку Днепр в окрестностях островов Белогрудый и Борщевой. В результате заградительного огня из стрелкового оружия и гранатометов со стороны военнослужащих ВС России попытка форсирования Днепра со стороны ВСУ была пресечена. Потери противника составили до 15 военнослужащих и три быстроходные лодки.