В ходе спецоперации российские военные успешно провели испытания первой партии новых бронежилетов под названием «Оберег», способных сдерживать снайперские пули НАТО. Об этом рассказал представитель «Ростеха» Владимир Артяков.

По словам Артякова, данные новые бронежилеты были подвергнуты испытаниям как стандартными пулями калибра 7,62х54 мм, так и более мощными патронами калибра 8,6 мм (.338 Lapua Magnum). Бронежилет с керамической плитой успешно справился с попаданием такого высококалиберного патрона.

Вес «Оберега» составляет лишь около 11,7 килограмма. Бойцы на передовой уже получили опытную партию этих бронежилетов и, согласно Артякову, оценили их положительно.

Также он отметил, что госкорпорация «Ростех» продолжает работу над улучшением бронежилета «Оберег». Планируется создание модифицированной версии, которая будет легче на почти два килограмма, при этом сохранит высокий уровень защиты для бойца.