Уроженец Асбеста и бывший лидер частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин был «надежным товарищем, профессиональным бойцом и настоящим мужчиной». Такую характеристику погибшему вместе с Пригожиным, лидеру ЧВК «Вагнер» Уткину, в разговоре с URA.RU дал председатель Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.

«Любой человек, который смерти смотрел в глаза, и не раз, и убивал, и прощался со своими друзьями, у него складывается определенный облик. С Уткиным я бы пешком дошел до Пекина, понимаете? Если он погиб, для меня это очень печально», – сказал Ефимов.

Также он добавил, что любой спецназовец обладает определенной «чуйкой», помогающей определить – свой человек или нет. «Характер, харизма, честные открытые глаза, крепкое рукопожатие — по всем этим признакам сразу сложилось впечатление о нем как о целостном человеке. Знаете, как в авиации смотрят — свой-чужой? Так и тут. Я сразу понял, что это свой», – резюмировал свои воспоминания об Уткине спецназовец Ефимов.