Беспилотники «Баба Яга», которые использует украинская армия, оснащены «клешнями», которыми они похищают раненых боевиков, рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Раут». Он пояснил, что это огромные дроны, размер которых сопоставим
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Беспилотники «Баба Яга», которые использует украинская армия, оснащены «клешнями», которыми они похищают раненых боевиков, рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Раут».

Он пояснил, что это огромные дроны, размер которых сопоставим с человеком среднего роста и телосложения. На них вообще не оказывают воздействия системы радиоэлектронной борьбы, поэтому для уничтожения беспилотников российские бойцы используют либо огнеметы «Шмель», либо гранатометы «Муха».

Беспилотники не только огромные, но еще и очень шумные, поэтому обнаружить их не составляет никакого труда. Главная их особенность – это «клешни». Они дают возможность транспортировать раненого и не способного двигаться человека.

Спецназ «Ахмат» использует FPV-дроны «Варвара», которые дают возможность эффективно проводить разведку. Эти беспилотники хоть и не такие большие, как «Баба Яга», но зато они отлично справляются с возложенными на них задачами.

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