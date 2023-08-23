Утром 21 августа в одной из квартир в Асбесте обнаружились тела супругов. Юлия и Александр проживали в доме на проспекте Ленина. У этой пары трое детей — возрастом 1,5, 4
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Утром 21 августа в одной из квартир в Асбесте обнаружились тела супругов. Юлия и Александр проживали в доме на проспекте Ленина. У этой пары трое детей — возрастом 1,5, 4 и 5 лет.

Издание E1.RU поговорило с людьми, тесно связанными с Юлией. Известно, что женщина училась в медицинском колледже в Асбесте. Многие описывают её как человека с позитивным взглядом на жизнь, всегда улыбчивого.

Девушка была доброй, жизнерадостной, дисциплинированной, поделилась одна из её преподавательниц.

Одногруппница Юлии поддержала этот отзыв, но отметила, что всё изменилось после знакомства с её будущим мужем.

«Она была веселой, активной и полной радости жизни лет десять назад. Однако после знакомства с мужем всё изменилось. Они увлеклись наркотиками и принимали их вместе в течение долгого времени», — рассказала собеседница.

Сестра Юлии выразила сомнения в том, что смерть супругов связана с наркотиками.

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