Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”. Во время одной
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Иран “не получит смягчение санкций”, даже несмотря на освобождение Тегераном пяти граждан США. Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. Его цитирует РИА “Новости”.

Во время одной из недавних пресс-конференций Блинкену задали вопрос относительно возможного смягчения экономического давления на Тегеран в свете событий с освобождением граждан США. Госсекретарь подчеркнул, что отмены санкций не будет “при любых обстоятельствах”.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились о сделке. Она включала в себя освобождение заключённых и разморозку активов на несколько миллиардов долларов.

Экономические санкции против Ирана действуют ещё с конца 70-х годов прошлого столетия. В 2016 году Вашингтон частично снял санкции в обмен на прекращение Ираном своей ядерной программы, однако спустя два года при президентстве Дональда Трампа снова ввёл экономические ограничения.

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