В Сети появляется все больше подробностей о крушении бизнес-джета, на котором мог лететь Евгений Пригожин. Борт следовал из Москвы в Санкт-Петербург, следом за ним летел еще один частный самолет. Жители
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появляется все больше подробностей о крушении бизнес-джета, на котором мог лететь Евгений Пригожин. Борт следовал из Москвы в Санкт-Петербург, следом за ним летел еще один частный самолет.

Жители Тверской области сообщили, что сперва услышали два сильных хлопка, напоминающих взрывы, а затем увидели падающий борт. Он рухнул на землю, из экипажа и пассажиров не выжил никто.

На видео эксперты обнаружили цифры 795 на обломках самолета. Отмечается, что часть регистрационного номера RA-02795, за которым числился основной борт бизнесмена Embraer Legacy 600.

Весь последний месяц он находился на стоянке в Москве и 23 августа совершил первый вылет.

Гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина пока не подтверждается, пишет издание Readovka. Они могли находиться во втором самолете, вернувшемся после крушения в Москву. Также глава «Группы Вагнера» часто для конспирации летел совсем не на том рейсе, на который регистрировался.

Вам может понравиться
Обучающиеся на Украине индийские студенты столкнулись с агрессией со стороны украинцев из-за неофициальной поддержки Индии спецоперации, проводимой РФ на территории Украины. Об этом сообщило издание The Times of India. Один

Украинцы проявили агрессию в сторону индийских студентов из-за их позиции, касаемо СВО

Обучающиеся на Украине индийские студенты столкнулись с агрессией со стороны украинцев из-за неофициальной поддержки Индии спецоперации, проводимой РФ на территории Украины. Об этом сообщило издание The Times of India. Один
Вскоре зрители телеканала СТС смогут вновь увидеть героев полюбившегося ситкома «Папины дочки». Сериал получил продолжение. И на экраны вернутся не уже повзрослевшие герои, но и новые героини. Недавно создателями проекта

В Сети появился первый трейлер продолжения сериала «Папины дочки»

Вскоре зрители телеканала СТС смогут вновь увидеть героев полюбившегося ситкома «Папины дочки». Сериал получил продолжение. И на экраны вернутся не уже повзрослевшие герои, но и новые героини. Недавно создателями проекта
Бывшая соведущая телепередачи «Давай поженимся» астролог Василиса Володина опубликовала пост в своем Телеграм-канале, в котором поздравила всех зрителей и участников с возвращением шоу. Володина отметила, что программа «Давай поженимся» уже

Василиса Володина прокомментировала возвращение шоу «Давай поженимся»

Бывшая соведущая телепередачи «Давай поженимся» астролог Василиса Володина опубликовала пост в своем Телеграм-канале, в котором поздравила всех зрителей и участников с возвращением шоу. Володина отметила, что программа «Давай поженимся» уже