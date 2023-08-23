В Сети появляется все больше подробностей о крушении бизнес-джета, на котором мог лететь Евгений Пригожин. Борт следовал из Москвы в Санкт-Петербург, следом за ним летел еще один частный самолет.

Жители Тверской области сообщили, что сперва услышали два сильных хлопка, напоминающих взрывы, а затем увидели падающий борт. Он рухнул на землю, из экипажа и пассажиров не выжил никто.

На видео эксперты обнаружили цифры 795 на обломках самолета. Отмечается, что часть регистрационного номера RA-02795, за которым числился основной борт бизнесмена Embraer Legacy 600.

Весь последний месяц он находился на стоянке в Москве и 23 августа совершил первый вылет.

Гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина пока не подтверждается, пишет издание Readovka. Они могли находиться во втором самолете, вернувшемся после крушения в Москву. Также глава «Группы Вагнера» часто для конспирации летел совсем не на том рейсе, на который регистрировался.