Сооснователь американского IT-гиганта компании Microsoft Билл Гейтс заявил во время подкаста Unconfuse Me о том, что его повергла в шок способность чат-бота на основе искусственного интеллекта сдать экзамен по биологии для студентов на отлично.

Общаясь с генеральным директором Khan Academy Салом Ханом, американский миллиардер сообщил, что еще в августе прошлого года лично наблюдал за процессом того, как ИИ ChatGPT сдавал студенческий экзамен по биологии. По словам Гейтса, в результате ИИ ответил на все вопросы абсолютно правильно, набрав максимально возможный бал.

Билл Гейтс отметил, что настолько быстрое развитие технологий, основанных на искусственном интеллекте, повергло его в шок. Поскольку по его личным подсчетам чат бот должен был добиться подобных результатов после нескольких лет, а не пары месяцев.

Напомним, что американский миллиардер Билл Гейт активно выступает за максимально быстрое внедрение технологий на основе ИИ во все сферы человеческой деятельности.