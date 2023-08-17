Захват села Старомайорское, которым так гордится Украина, обошелся ей слишком дорого. В ходе боевых действий было ликвидировано 23 натовских БТР, которые не спасла даже противоминная защита, и 8 единиц другой западной бронетехники.

В результате ВСУ все же заняли населенный пункт, но этот результат можно считать достижением ВС РФ, целью которых является уничтожение как можно большего количества западных боевых машин.

Немецкое издание Bild пишет, что РФ уничтожает не только ту технику, которая досталась Киеву в наследство от СССР, но и бронетранспортеры, танки, боевые машины пехоты натовского образца. И чем их больше будет ликвидировано, тем меньше у ВСУ останется шансов на успешное наступление.

Так, Киев получил 18 танков Leopard 2A6. Это на данный момент самая высокотехнологичная техника в его распоряжении, но 9 единиц уже выведены из строя. ВСУ нужен ремонт бронетехники, но для этого ее нужно отправлять за 1000 километров, что совсем не устраивает украинскую армию.