У властей Украины имеется всего три сценария дальнейшего развития событий. При этом ни один из них не сулит киевскому режиму ничего хорошего, сообщило немецкое издание Bild.

Заместитель главреда Пауль Ронцхаймер пояснил, что идеальным вариантом для Киева сейчас было бы дипломатическое урегулирование конфликта. Но украинские власти упрямо отказываются идти на мирные переговоры.

Второй сценарий – это продолжение контрнаступления, которое практически провалено. Когда Киев будет вынужден признать его провал, потребуется готовиться к новым контратакующим действиям, но уже весной следующего года.

Самым ужасным Ронцхаймер называет третий сценарий, подразумевающий остановку контрнаступления прямо сейчас. В этом случае Россия воспользуется моментом, перейдет к наступательной операции и вполне может освободить Харьков. В дальнейшем это приведет к весьма серьезным проблемам для Киева.