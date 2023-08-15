Беженец из Афганистана, бывший госслужащий Аджмал Хусейнхель мигрировал из страны в США со своей семьей сразу после прихода к власти членов радикального движения «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Мужчина рассказал корреспонденту РИА Новости, что произошедшее для местного населения стало полной неожиданностью.

По словам собеседника РИА Новости, он работал директором по сбору доходов. 12 вооруженных членов террористической организации пришли в офис мужчины и сказали, что им необходимы автомобили. «У них было оружие, поэтому я ответил, что они могут взять любую машину, какую захотят», – рассказал Хусейнхель.

Мужчина рассказал, что выехать из Афганистана было невероятно сложно. И только лишь имеющийся у Хусейнхеля сертификат Агентства США по международному развитию о пройденном курсе финансового менеджмента помог мужчине попасть на территорию США.

Два года назад, 15 августа 2021 года, талибы (члены террористической организации «Талибан», запрещенной в России) установили контроль на территории Афганистана. Из-за этого в стране произошел экономический хаос, что в итоге привело к дефициту продовольствия в стране, спровоцировавшего гуманитарный кризис. Множество афганцев бросили свое жилье и ринулись за рубеж, чтобы спастись от притеснения новой преступной власти.