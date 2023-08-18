Башни Москва-сити снова подверглись террористической атаке Украины. Беспилотный аппарат удалось сбить войскам ПВО, его обломки упали на один из павильонов Экспоцентра, в разных районах столицы был слышен сильный взрыв.

Подтверждение информации поступило от мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего, что здание не получило серьезных повреждений. Пострадавших в результате падения дрона тоже нет. В восьмом павильоне разрушена одна из стен со стороны Краснопресненской набережной, площадь обрушения – 30 метров квадратных.

Набережная в районе Делового центра в настоящий момент перекрыта, там работают экстренные службы. На видео, сделанном в первые минуты после взрыва, видны машины скорой помощи и полиции.