30 августа на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пришла жена его двойника Леонида, рассказал тг-канал Baza. Авторы отмечают, что Ирину Красавину, которая действительно замужем за двойнком Пригожина, журналисты перепутали
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30 августа на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пришла жена его двойника Леонида, рассказал тг-канал Baza.

Авторы отмечают, что Ирину Красавину, которая действительно замужем за двойнком Пригожина, журналисты перепутали с женой самого бизнесмена. В качестве доказательства они опубликовали фото основателя ЧВК вместе с женой и дочерью.

Похороны Евгения Пригожина прошли на Прохоровском кладбище Петербурга 29 августа. При этом журналистов ввели в заблуждение, из-за чего они не смогли попасть на церемонию. Кладбище открыли для посещений только в 9 часов утра 30 августа.

На одном из снимков, сделанных журналистами уже после открытия, запечатлены две выходящие с Прохоровского кладбища женщины. Утверждается, что это и есть жена Пригожина, однако есть версия о супруге его двойника.

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