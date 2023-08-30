30 августа на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пришла жена его двойника Леонида, рассказал тг-канал Baza.

Авторы отмечают, что Ирину Красавину, которая действительно замужем за двойнком Пригожина, журналисты перепутали с женой самого бизнесмена. В качестве доказательства они опубликовали фото основателя ЧВК вместе с женой и дочерью.

Похороны Евгения Пригожина прошли на Прохоровском кладбище Петербурга 29 августа. При этом журналистов ввели в заблуждение, из-за чего они не смогли попасть на церемонию. Кладбище открыли для посещений только в 9 часов утра 30 августа.

На одном из снимков, сделанных журналистами уже после открытия, запечатлены две выходящие с Прохоровского кладбища женщины. Утверждается, что это и есть жена Пригожина, однако есть версия о супруге его двойника.