Целью утренней атаки беспилотников ВСУ был военный аэродром в Новофедоровке, сообщил тг-канал Baza. Сейчас известно, что все дроны, пытавшиеся ударить по авиабазе, уничтожены средствами противовоздушной обороны, атака противника сорвалась. Ранее
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Целью утренней атаки беспилотников ВСУ был военный аэродром в Новофедоровке, сообщил тг-канал Baza.

Сейчас известно, что все дроны, пытавшиеся ударить по авиабазе, уничтожены средствами противовоздушной обороны, атака противника сорвалась.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что 11 украинских дронов пытались атаковать город. Девять из них подавили комплексы радиоэлектронной борьбы – в результате беспилотники потеряли связь с оператором и рухнули в Черное море.

Еще два дрона сбила ПВО. Также противовоздушная оборона отличилась еще и под Москвой – в Одинцовском районе и в Калужской области было уничтожено два беспилотных летательных аппарата, которые ВСУ направляли на российскую столицу. Пострадавших и разрушений нет.

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