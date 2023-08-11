Китай сталкивается с серьёзными экономическими трудностями. Одна из них – высокая безработица. Это превращает КНР в “бомбу с часовым механизмом”. Такое мнение высказал президент США Джо Байден. Его слова, сказанные на одном из мероприятий по сбору средств на избирательную кампанию, приводит ТАСС.

Между тем со слов американского президента, Вашингтон старается выстроить диалог с Пекином на взаимовыгодных условиях и добивается развития рациональных взаимоотношений. Также глава Белого дома подчеркнул, что лично он не хотел бы “причинять вред Китаю”, но внимательно следит за его действиями.

Отношения между США и Китаем в последнее время стали более натянутыми. Эксперты полагают, что одной из главных конфликтных точек является вопрос о влиянии на остров Тайвань. Китай считает его своей территорией, но де-факто это независимое государство, которое активно поддерживают Соединённые Штаты.