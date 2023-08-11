Дроны-камикадзе «Ланцет» вновь наводят ужас на украинских боевиков и успешно уничтожают их технику. Так, неподалеку от Северска один из барражирующих боеприпасов поразил польскую самоходную артиллерийскую установку KRAB. Вадим Астафьев, возглавляющий
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Дроны-камикадзе «Ланцет» вновь наводят ужас на украинских боевиков и успешно уничтожают их технику. Так, неподалеку от Северска один из барражирующих боеприпасов поразил польскую самоходную артиллерийскую установку KRAB.

Вадим Астафьев, возглавляющий пресс-центр группировки ВС РФ «Юг», заявил, что это был не единственный успех дрона-камикадзе «Ланцет». Кроме того, разработка компании Zala Aero ликвидировала легкую полевую гаубицу M777 в населенном пункте Миньковка. В Краматорске точный удар барражирующего боеприпаса позволил уничтожить радиолокационную станцию противника.

Под Марьинкой, Соледаром, Лисичанском и Авдеевкой крупные скопления живой силы ВСУ были разгромлены штурмовиками Су-25, рассказал также представитель Минобороны. По Краматорском под удар попали боевики 80-й десантно-штурмовой бригады, подразделение понесло серьезные потери.

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