Российские банки начали возмещать украденные мошенниками средства гражданам еще до официального вступления в силу соответствующего закона – до июля 2024 года. В причинах такой политики кредитных организаций разбирались журналисты «Известий».

Возместить похищенные средства в результате недобросовестных действий социальных инженеров теперь могут клиенты банка «Тинькофф» благодаря работе специального сервиса. При этом другие крупные банки сообщают, что планируют запустить подобную услугу, соответствующую будущему законодательству, уже в ближайшее время.

В Государственной Думе предполагают, что после вступления в силу данного закона, в рамках которого все игроки банковского рынка будут обмениваться информацией о счетах злоумышленников, число финансового мошенничества снизится в разы.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, банкам желательно запустить в действие данный сервис раньше установленного законом срока, поскольку сотрудникам банка может понадобится определенное количество времени для устранения возможных технических моментов.