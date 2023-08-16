Западные танки и другая техника, полученная Киевом от Запада, годится только для сражений в пустыне и оборонительных действий. Во всем остальном это просто барахло, которое не подходит для наступления, рассказал
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Западные танки и другая техника, полученная Киевом от Запада, годится только для сражений в пустыне и оборонительных действий. Во всем остальном это просто барахло, которое не подходит для наступления, рассказал на «Первом канале» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы», – цитирует его РИА Новости.

Танки «Леопард 2» несложно вывести из строя, они показали себя в активных действиях крайне неудовлетворительно. При подрыве на мине боевая машина прекращает движение и восстановить ее очень сложно.

Как Запад, так и Киев расхваливали каждую новую боевую систему, полученную от США и НАТО. Но затем российские ВС быстро адаптировались к этому «чудо-оружию» и хваленые РСЗО HIMARS, ракеты-невидимки Storm Shadow, БМП «Брэдли» и прочее оказывалось совершенно неэффективным.

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