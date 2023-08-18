Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ планирует в 2024 году существенно нарастить производство. Инсайдерскую информацию опубликовали в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Руководство компании поставило задачу увеличить количество собранных
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Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ планирует в 2024 году существенно нарастить производство. Инсайдерскую информацию опубликовали в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Руководство компании поставило задачу увеличить количество собранных автомобилей в следующем году по сравнению с 2023 на 40 процентов. При этом рост производства легковых автомобилей должен быть достигнут за счет увеличения загрузки сборочных линий сразу на трех заводах компании – в Ижевске, Санкт-Петербурге и Тольятти.

При этом объемы производства модели Lada Vesta NG в следующем году должны составить около 200 тысяч автомобилей (в 2023 году планируется собрать около 98 тысяч машин). Завод «Lada Ижевск» должен к маю 2024 года начать серийное производство модели Lada Largus с бензиновым силовым агрегатом, а ближе к концу года и сборку электрической версии машины. Также запланирован рост производства моделей марки, которые собирают на заводе компании в Санкт-Петербурге.

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