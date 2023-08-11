Российский турист Алексей Кутовой, который выедет свой трэвел-блог, поделился впечатлениями от поездки в Индию. Он рассказал, что все путешественники, побывавшие в этой стране, делятся на две категории.

Представители первой из них возвращаются из Индии «просвещенными» и не устают восхищаться природным видам, разнообразию цветов и культур. При этом они будто не замечают всего, что происходит в стране.

Другая категория моментально ощущает запахи мочи и мусора на улицах, не может мириться с ужасным воздухом, который сильно загрязнен. Также туристам этого типа совершенно не нравятся навязчивые мошенники и прилипалы, попрошайки, которые ужасно одеты и источают весьма неприятные ароматы, местные жители с проказой и многое другое.

В индийских городах ни на секунду не умолкает сильный шум, водопроводная вода опасна для здоровья и жизни. Ужасная атмосфера, описанная выше, царит не только на улицах, но и рядом с достопримечательностями Индии.