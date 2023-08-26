Автобус с туристами с Украины столкнулся на скоростной автодороге A4 под итальянским Триестом с польским грузовиком. В результате пострадало 15 человек, рассказал портал il Piccolo. Украинцы с детьми возвращались на
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Автобус с туристами с Украины столкнулся на скоростной автодороге A4 под итальянским Триестом с польским грузовиком. В результате пострадало 15 человек, рассказал портал il Piccolo.

Украинцы с детьми возвращались на родину, но авария нарушила их планы. Изначально появились сообщения о нескольких погибших в дорожно-транспортном происшествии, но позже полиция Триеста уточнила информацию. Известно лишь о троих пассажирах автобуса, которые с серьезными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Крупное ДТП спровоцировало огромные пробки, на протяжении нескольких часов автомобильное движение было полностью парализовано. На место аварии для проведения спасательной операции вылетали два медицинских вертолета.

Напомним, что в настоящий момент в Европе находятся украинские беженцы, причем треть из них составляют мужчины, уклоняющиеся от мобилизации.

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