Автобус с туристами с Украины столкнулся на скоростной автодороге A4 под итальянским Триестом с польским грузовиком. В результате пострадало 15 человек, рассказал портал il Piccolo.

Украинцы с детьми возвращались на родину, но авария нарушила их планы. Изначально появились сообщения о нескольких погибших в дорожно-транспортном происшествии, но позже полиция Триеста уточнила информацию. Известно лишь о троих пассажирах автобуса, которые с серьезными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Крупное ДТП спровоцировало огромные пробки, на протяжении нескольких часов автомобильное движение было полностью парализовано. На место аварии для проведения спасательной операции вылетали два медицинских вертолета.

Напомним, что в настоящий момент в Европе находятся украинские беженцы, причем треть из них составляют мужчины, уклоняющиеся от мобилизации.