Издание «Московский комсомолец» опубликовало свежую версию крушения самолета Евгения Пригожина. Она основывается на информации о недавнем ремонте бизнес-джета, у которого вышел из строя турбохолодильник.

Ремонт начался еще в середине июля. За это время необходимые комплектующие были найдены, запчасть установили на место. При этом взрыв произошел уже после первого взлета бизнес-джета. Не исключено, что взрывное устройство было встроено в установленную деталь.

Авиаэксперт Роман Гусаров, к котором журналисты «МК» обратились за комментарием, уверен, что провернуть подобное было совсем несложно. Однако есть один нюанс – взрывной механизм должны были активировать на расстоянии.

Турбохолодильник, по словам аналитика, доставили непонятным образом из Соединенных Штатов. При этом деталь не была установлена – ее случайно повредили при попытке монтажа. Поставщик согласился обменять запчасть на новую, что и сделал за неделю.

Кроме того, в самолете осуществлялась замена тормоза шасси. Ранее распространялась версия, что именно в нем находилось взрывное устройство.