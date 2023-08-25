Издание «Московский комсомолец» опубликовало свежую версию крушения самолета Евгения Пригожина. Она основывается на информации о недавнем ремонте бизнес-джета, у которого вышел из строя турбохолодильник.
Ремонт начался еще в середине июля. За это время необходимые комплектующие были найдены, запчасть установили на место. При этом взрыв произошел уже после первого взлета бизнес-джета. Не исключено, что взрывное устройство было встроено в установленную деталь.
Авиаэксперт Роман Гусаров, к котором журналисты «МК» обратились за комментарием, уверен, что провернуть подобное было совсем несложно. Однако есть один нюанс – взрывной механизм должны были активировать на расстоянии.
Турбохолодильник, по словам аналитика, доставили непонятным образом из Соединенных Штатов. При этом деталь не была установлена – ее случайно повредили при попытке монтажа. Поставщик согласился обменять запчасть на новую, что и сделал за неделю.
Кроме того, в самолете осуществлялась замена тормоза шасси. Ранее распространялась версия, что именно в нем находилось взрывное устройство.
«Наверное, этот вопрос больше к специалистам по взрывным устройствам, потому что непонятно, какого размера взрывное устройство, какой тип, как оно было активировано. Но теоретически, да, при определенных условиях, можно, было заложить в турбохолодильнике, на этапе поставки», – сообщил Гусаров.