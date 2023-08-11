Давно ни для кого не секрет, что грамотное продвижение в Сети способно существенно увеличить клиентскую базу компании, а также расширить возможности бизнеса, заполучить партнеров или покупателей из других регионов и
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Давно ни для кого не секрет, что грамотное продвижение в Сети способно существенно увеличить клиентскую базу компании, а также расширить возможности бизнеса, заполучить партнеров или покупателей из других регионов и стран. Но для того чтобы добиться подобных результатов, предпринимателю нужно либо создавать собственный маркетинговый отдел, либо самостоятельно вникать в тонкости продвижения в социальных сетях и мессенджерах, в авторитетных блогах, на многочисленных рекламных площадках.

Впрочем, есть и еще один вариант – аутсорсинг интернет-маркетинга, то есть передача всех функций по продвижению сторонней компании. В этом случае бизнесмен получает полный комплекс необходимых ему услуг от команды профессионалов.

Преимущества аутсорсинга

В ситуации с набором специалистов по интернет-маркетингу в штат компании имеются серьезные минусы. Сотрудникам придется платить зарплату, обеспечивать полный социальный пакет, посвящать их в специфические особенности бизнеса, предоставлять оплачиваемые отпуска. Аутсорсинг позволяет избежать всего этого, так как обеспечивает следующие преимущества:

  • возможность получить помощь целой команды специалистов, умеющих решать разные задачи с использованием самых современных инструментов;
  • управление этой командой и контроль выполнения всех поставленных задач становится заботой сторонней компании. От заказчика требуется лишь своевременно оплачивать предоставляемые услуги согласно выбранному тарифному плану;
  • отсутствие необходимости закупать оборудование, программное обеспечение и прочее. Все это уже имеется в распоряжении специалистов.

Компании, которые имеют большой опыт работы на аутсорсинге, знают особенности самых различных видов бизнеса, они более гибкие, чем штатные специалисты, и значительно быстрее начинают работу без долгого раскачивания.

«Эксперты поиска клиентов»: профессиональный подход к интернет-маркетингу

Главными критериями выбора команды для аутсорсинга интернет-маркетинга являются блестящая репутация на рынке и множество реализованных проектов с хорошими отзывами. Этим требованиям вполне подходит компания «Эксперты поиска клиентов». Она предоставляет полный комплекс услуг, работает с любыми видами бизнеса, хорошо зная их специфику.

Так, если требуется продвижение и реклама клиники либо любого другого медицинского учреждения, специалисты выполнят полный комплекс услуг с нуля:

  • разработка стратегии в соответствии с особенностями клиники и предоставляемыми услугами;
  • создание сайта клиники, его SEO- и SMM-продвижение;
  • предоставление потенциальным клиентам подробной информации о врачах, об их профессиональных интересах и достижениях.

Современные инструменты и команда профессионалов позволяют предоставлять гарантии успешного продвижения любого бизнеса.

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