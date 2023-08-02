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В августе и сентябре самым бюджетным направлением для отдыха российских туристов станет Крымский полуостров. Путевку на двоих на неделю в этот период можно приобрести всего за 50 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также она отметила, что российские путешественники смогут недорого побывать в Объединенных Арабских Эмиратах и в Египте. Эти же страны вместе с Таиландом станут хорошим дешевым решением и для зимнего отдыха.

В России недорого можно отдохнуть зимой в Красной Поляне и в Шерегеше. Но туры туда лучше приобретать заранее, так как ближе к декабрю цены на них начнут стремительно расти.

Ранее в АТОР сообщили, что за рубежом этим летом отдохнуло только 17 процентов туристов. Остальные предпочли проводить отпуск в пределах России, причем самыми популярными направлениями оказались Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининградская область.

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