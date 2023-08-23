Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными. Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и
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Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными.

Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и двух магазинов в подмосковных Химках. Также один из дронов врезался в строящуюся башню Москва-сити и повредил остекление. Именно этот беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

Два других БПЛА уничтожил зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В МИД РФ назвали террористической атакой очередной налет вражеских беспилотников и заявили, что она без ответа не останется.

Ранее эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что ВСУ не пытаются попадать по центру Москва-сити. Они целятся по историческим достопримечательностям российской столицы, но система РЭБ уводит их с данной траектории.

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